Hüsede. Der Verschönerungsverein Hüsede traf sich zur Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus. Die gute Nachricht des Abends: Die Sanierung des Beihauses auf dem Dorfplatz kann im März beginnen.

Das historische Gebäude ist vom Holzbocks und vom Nagekäfer, der häufig einfach als Holzwurm bezeichnet wird, befallen. Das Sanierungsverfahren sieht die Begasung des kompletten Gebäudes vor, was wiederum eine große finanzielle Belastung für den Verein darstellt. Mit Stolz konnte der Verschönerungsverein nun auf der Versammlung bekannt geben, dass die finanziellen Mittel für das Vorhaben bereit stehen.

Auftakt der Backsaison

Für die Hüseder Bürger und Anwohner wird es vorab eine Informationsveranstaltung zum Ablauf und Vorgehen der Begasung geben. Dieser Termin wird noch bekannt gegeben. Die Vereinsvorsitzende Petra Grothaus bedankte sich bei allen Spendern, ohne die dieses Vorhaben nicht möglich wäre. Die Begasung soll übrigens Mitte März stattfinden, damit der erste Backtag der neuen Saison am 5. April wie geplant stattfinden kann.

Zuvor berichtete Petra Grothaus über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. So gab es die Backtage von April bis Oktober mit dem Backteam, das Osterfeuer, die Wanderungen und den Laternenumzug. Das Sommerfest im August fand 2019 im Rahmen eines Wandertages statt.

Dank an Lintorfer

Sie bedankte sich für die vereinsübergreifende Unterstützung beim Verschönerungsverein Lintorf, der die Hüseder mit Beschilderung und seinen Erfahrungen als Wandertagsorganisator im Vorfeld unterstützte. "Ein weiterer Wandertag wird voraussichtlich für 2021 geplant", so die Erste Vorsitzende.

Zum Abschluss der Versammlung schwelgten die Teilnehmer in Erinnerungen an Gründungszeit des Verschönerungsverein Hüsede, denn der Verein feiert am 26. April sein 55-jähriges Bestehen.