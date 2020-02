Rabber. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins „Einigkeit“ Rabber im Dorfgemeinschaftshaus in Rabber, stand das 100-jährige Jubiläum des Chores ganz im Mittelpunkt des Geschehens.

„Uns steht in den kommenden Monaten einiges bevor!“, blickte denn auch der Vorsitzende Jürgen Greger voller Elan in die Zukunft. Außer den Mitgliedern und Dirigentin Christina Nagel-Fischer konnte er auch Ortsbürgermeisterin Ann Bruns begrüßen.

Viele Programmpunkte zum Jubiläumsfest sind bereits fest eingeplant. So können sich die Besucher des Jubiläumskonzertes am Sonntag, 28.Juni, im Gasthaus Tönsmeyer in Brockhausen auch auf Beiträge der Nachbar- und Gastchöre aus der Umgebung freuen. Außerdem werden zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder erfolgen. Im Hinblick auf die Planung und Umsetzung des Jubiläumskonzertes, freute sich Greger über die Unterstützung durch die Dirigentin Christina Nagel-Fischer: „Wir sind froh, dass wir dich haben!“

Diese bedankte sich in ihrem Bericht ebenfalls für die bisherige Zusammenarbeit und blickte gespannt auf die künftigen Proben bis zum Jubiläumsauftritt. Sie freue sich bereits auf die Auswahl an Liedgut aus den letzten 100 Jahren. Nagel-Fischer wünschte allen Beteiligten Offenheit, Geduld und Mut bei den Proben und Vorbereitungen.

Rabber wünscht gutes Gelingen

Ann Bruns überbrachte die Grüße der Ortschaft. „Die Ortschaft Rabber wünscht euch bei den Vorbereitungen weiterhin viel Erfolg und natürlich ein gutes Gelingen!“

Trotz Vorbereitungen auf den runden Geburtstag zeigte der Bericht des Schriftführers Karl-Heinz Bruns, dass die Sangesbrüder zahlreiche Aktivitäten rund um die Ortsgemeinschaft wahrgenommen haben: Dies waren unter anderem musikalische Auftritte bei verschiedenen Geburtstagen und Hochzeiten, das gemeinsame Singen mit dem Posaunenchor beim Volkstrauertag sowie das Adventssingen in Rabber, die musikalische Unterstützung beim Maibaumaufstellen und der Weihnachtsmarktauftritt in Lintorf.

Beim Tagesordnungspunkt Neuwahlen wurden Wolfang Vehring und Dieter Friemelt als Kassenprüfer wieder gewählt. Jürgen Greger gratulierte den Gewählten und gab abschließend noch einen Ausblick auf die im kommenden Jahr geplanten Auftritte. „Auch in diesem Jahr sind wieder unsere musikalischen Beiträge bei Goldenen Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten erwünscht“, so Greger, der versprach, dass auch das gesellige Beisammensein werde beim gemeinsamen Pickert- und Grünkohl essen in diesem Jahr nicht zu kurz kommen.