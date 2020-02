Zum Abschluss des Projekts "Schüler in die Kommunalpolitik" wurde ein Gruppenfoto mit Bürgermeister Timo Natemeyer im Rathaus aufgenommen. Foto: Gemeinde Bad Essen

Bad Essen. Wie erhalten junge Bürger einen Einblick in die Zuständigkeiten der Gemeindeverwaltung oder in die Abläufe der Kommunalpolitik? Wie erfahren Jugendliche, welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat, um sich aktiv an der Kommunalpolitik in der eigenen Gemeinde zu beteiligen?