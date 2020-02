Das Foto zeigt die Vertreter aus dem Management der AGRO-Gruppe (Wolfgang Grothaus (3. v. rechts), Jan Wagner (2. v. rechts), Dominik Meyer (1. v. links), Gerd-Uwe Schmidt (4. v. links) gemeinsam mit den Vertretern von Bekaert. Foto AGRO

Bad Essen. Federkernproduzent AGRO aus Bad Essen wird noch internationaler. Als europaweiter Marktführer von Federkernen für die Matratzen- und Polstermöbelindustrie ist die inhabergeführte AGRO-Gruppe aus Bad Essen ein Schwergewicht in ihrer Branche. Um diese Position weiter zu stärken, setzt die Gruppe neben Investitionen in die Standorte in Bad Essen und Polen auch auf Produktionsstätten in Übersee.