Den Hauptgewinn der Adventskalenderaktion des Rotary-Clubs Melle-Wittlage erhielt Katharina Schwermer, eingerahmt von Präsident Bernhard Julius (links) und Frank Wehrmann. Foto: Rotary-Club

Melle/Altkreis Wittlage. Der Erlös der Adventskalenderaktion des Rotary-Clubs Melle-Wittlage in Höhe von 10.000 Euro ist ebenso überreicht wie der Hauptgewinn. Letzterer geht an Katharina Schwermer, die sich auf einen Ausflug in Richtung Hauptstadt freut.