Auch durch Muckum – hier eine Ansicht der Adventkapelle – wird die Rundfahrt durch die Zigarrenstadt führen. Foto: Stadtarchiv

Bünde. Auch in diesem Jahr bietet Bündes Stadtführer Jörg Militzer wieder eine Reihe von touristischen Fahrten durch Stadt und Region an. So auch am Sonntag, 9. Februar, wenn es wieder auf eine Runde durch die Geschichte der Zigarrenstadt geht.