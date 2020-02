Pr. Oldendorf. Des Blasorchester Bad Holzhausen lädt ein zum Frühjahrskonzert in die St.-Dionysius-Kirche nach Pr. Oldendorf. Die Musiker spielen dort am Sonntag, 8. März. Der Gospelchor "Pro Voices" tritt ebenfalls auf. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr.

Während der Winter zu Ende geht, die Tage deutlich heller und länger werden und sich der Frühling Bahn bricht, ist der Zeitpunkt, diese Stimmung in einem Konzert aufzugreifen. Das Konzertmotto „You Raise Me Up“, auf Deutsch: „Du ermutigst mich“, greift die Stimmung dieser Jahresphase in Worten in einem Musikstück auf.

Doppelt gut wird der Zuhörer bei diesem Konzert unterhalten. Erstmals geben Blasorchester Bad Holzhausen und der Gospelchor ein Frühjahrskonzert, das meteorologisch schon in der Zeit des Frühjahres liegt.

Jeden Dienstag probt das Blasorchester Bad Holzhausen im Haus des Gastes in Bad Holzhausen mit voller Energie und Spaß für dieses Konzert. Freuen darf sich das Publikum auf Musikstücke aus den Genres Film, Pop, Rock und Ballade, die das Blasorchester Bad Holzhausen musikalisch darbietet. Für die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Dirigentin Britta Rohlfing ist die elegante und ehrwürdige Klangkulisse der Kirche der besondere Ansporn dieses Konzerts.

Volle Intensität

Um die Zuhörer mit einem möglichst bunten Programm voller Intensität anzusprechen, haben sich die Blasmusiker einen Gast eingeladen, den Chor Pro Voices. Dieser überrascht immer wieder durch Energie, Konzentration und insbesondere Freude am Singen. Selbstverständlich trägt der Gospelchor einige Spirituals vor. Gespannt sein darf man aber auch auf gemeinsam vorgetragene Songs aus dem Andrew Lloyd Webber Musical „Jesus Christ Superstar“, teilweise vom Chor gesungen und teilweise vom Blasorchester rein Instrumental.

Der Eintritt ist frei.