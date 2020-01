Lesung in der Wiehengebirgslinik in Bad Essen-Hüsede CC-Editor öffnen

Aus seinen Büchern liest Burkhard Thom am 12.Februar in Hüsede. Foto: Wiehengebirgsklinik

Hüsede. Die Paracelsus-Wiehengebirgsklinik an der Kokenrottstraße in Bad Essen-Hüsede lädt ein zu einer Lesung mit Burkhard Thom am Mittwoch, 12. Februar. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.