Fast 2.500 Portionen Essen in Wittlage ausgegeben

Vorbereitung und Abwasch – dazu bietet die DRK-Großküche in Wittlage ideale Bedingungen. Foto: Eckhard Grönemeyer

Wittlage. Das Organisationsteam der „Wittlager Mahlzeit“ hatte alle ehrenamtlichen Kräfte zu einem Jahresabschluss-Essen nach einer vorherigen Aussprache und Bewertung in den Begegnungsraum des DRK-Sozialzentrums eingeladen. Helmut Schnitker fasste das Ergebnis zusammen: Bisher wurden jeweils wöchentlich am Mittwoch über einen Zeitraum von 19 Wochen insgesamt 2.492 Portionen Essen ausgegeben, so dass die Einzelveranstaltung im Durchschnitt von 130 Personen besucht wurde.