Klassiker der Filmmusik mit „The Chambers“ in Bad Essen CC-Editor öffnen

Virtuos auf allen Instrumenten: Die Musiker von The Chambers aus Köln gastierten in der Bad Essener Nikolaikirche. Foto: Karin Tröster

Bad Essen. Bereits zum dritten Male gastierte am Samstag das Ensemble „The Chambers“ in der St.-Nikolai-Kirche in Bad Essen – dieses Mal mit Klassikern der Filmmusik und abermals vor einem begeisterten Publikum.