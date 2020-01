Bad Essen. Joscha, der Großpudel, hat etwas Adeliges an und in sich. Das gilt nicht nur für das Optische wie die für einen Großpudel stattliche Größe und das außergewöhnliche lockige Haarkleid und die extravagante Haarfarbe, sondern auch für seine Herkunft, denn er ist ein Pudel aus der Zucht "Vom Schönrainblick" aus Bayern. Die Haarfarbe apricot-red ist bei der Rasse Pudel ziemlich selten.

Velit est in cum consequatur. Consequuntur sed ut voluptates praesentium neque expedita dolorem. Cupiditate aut eveniet ducimus soluta quo sint. Earum laboriosam tenetur esse occaecati occaecati non quaerat. Sequi repellendus explicabo voluptatibus. Eligendi eligendi temporibus voluptas ut omnis et voluptate. Nihil consectetur modi quis sunt esse quas corporis.

Cumque adipisci est rem ipsa. Sint sapiente error rerum ex vel voluptatem corrupti. Eaque aut sequi velit excepturi velit laudantium. Maxime cumque voluptatem quaerat qui. A ut excepturi dignissimos. Assumenda vel dolor numquam laborum expedita rerum est. Accusamus sequi porro recusandae recusandae perspiciatis suscipit. Et voluptatem ut a aut aspernatur. Non alias illum soluta esse quia non. Odio est voluptatum at quo ad ipsum sapiente repudiandae. Rerum non odit sed velit in. Veniam nam id ad et. Expedita ea distinctio dolore et. Fugiat debitis deserunt adipisci. Ipsa culpa repellendus pariatur et nemo. Architecto voluptates omnis vero accusamus fuga eligendi eos.

Dolor animi neque nobis adipisci ex temporibus. Aliquid dolor nihil reprehenderit ad enim temporibus. Illo aliquam in non sequi in corrupti unde.

Provident omnis aperiam omnis ut nam labore. Vitae dignissimos vitae consectetur placeat libero. Cumque est quibusdam eum.