In Bad Essen gestürzte Pedelec-Fahrerin erliegt ihren Verletzungen CC-Editor öffnen

Ihren Verletzungen erlag eine Frau, die auf ihrem Pedelec in Bad Essen gestürzt war. Symbolfoto: dpa/Marcel Kusch

Bad Essen. Eine Frau, die am Dienstag auf ihrem Pedelec in Bad Essen gestürzt war, ist am Samstag ihren Verletzungen erlegen. Der Unfall ereignete sich vermutlich aufgrund von Straßenglätte.