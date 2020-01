Die Grundschule an der Niedersachsenstraße in Bad Essen. Archivfoto: Johanna Dust

Bad Essen. Die Grundschule Bad Essen soll erstmalig in ihrer Geschichte einen Förderverein bekommen. Hierzu findet am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule eine Gründungsversammlung statt.