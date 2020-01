Die Klangmassage interessierte im vergangenen Jahr viele Besuche auf der Gesundheitsmesse. Archivfoto: Christa Bechtel

Bad Essen. Am Sonntag, 26. Januar lädt das Aktivita-Solespa an Lindenstraße 100 in Bad essen-Eielstädt von 10 bis 18 Uhr zur Gesundheits- und Wellnessmesse ein. Es präsentieren sich regionale Anbieter mit Angeboten und Produkten rund um die Themen Gesundheit, Wellness und Genuss. Begleitend wird es auch in diesem Jahr eine Reihe interessanter Gesundheitsvorträge geben.