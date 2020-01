Harpenfeld. Traditionell zu Beginn des Kalenderjahres hielt die Ortsfeuerwehr Harpenfeld ihre Jahreshauptversammlung ab. Beförderungen und Neuaufnahmen standen unter anderen auf der Tagesordnung.

