Bad Essen. Bereits mit dem Jahreswechsel, also am 1. Januar, feierte Dr. Peter Subkowski sein 25-jähriges Jubiläum als Chefarzt in den Bad Essener Paracelsus-Kliniken. Seit nun mehr 25 Jahren trägt er die ärztliche Verantwortung für die Berghofklinik, die Wittekindklinik und in jüngster Vergangenheit auch für die Adaptionseinrichtung, die Berghofklinik II. Im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens für alle Kollegen im Paracelsus-Therapiezentrum wurde das Jubiläum entsprechend gewürdigt.

