Rainer Mix, Michaela Blum und Peter Nipper (von links) spielen Folk aus Irland. Foto: Ingrun Waschneck

Linne. Am Samstag, 25. Januar, sind Interessierte zu einem irischen Abend in Konrad & Karolines Kotten in Bad Essen-Linne eingeladen. Nicht nur Irische und schottische Musik von der Gruppe „FolkVenner“ gibt es, sondern dazu auch noch auf großer Leinwand wunderschöne und außergewöhnliche Bilder aus Irland. Beginn ist um 20 Uhr.