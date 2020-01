Wittlager Kinder haben Spaß an Pepe Pinguin CC-Editor öffnen

Freuen sich über den Erfolg: Von links, Apostolos Kritsiniotis, Susanne Deutschman und Lars Herrmann mit Sohn Elias. Foto: Andreas Arlinghaus-Deutschmann

Bad Essen. "Pepe Pinguin – ein komischer Vogel“ zieht in immer mehr Kinderzimmer ein: Mehr als 400 Bücher sind bereits im Umlauf. Autor Lars Herrmann und Illustratorin Susanne Deutschmann aus Bad Essen hatten 500 Exemplare drucken lassen. „Wir freuen uns riesig, dass das Interesse so groß ist und dass das Buch so vielen Kindern und Eltern gefällt“, teilt das Duo mit.