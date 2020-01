Wittlage. Bei der jüngsten „Wittlager Mahlzeit“ wurden 156 Eintopf-Essen ausgegeben; wiederum eine beachtliche Teilnehmerzahl. Diesmal hatte das Küchenteam einen Wirsingkohl-Eintopf, gut abgeschmeckt mit Gewürzen wie Kümmel und reichlich Hackfleisch-Einlage vorbereitet. Das regelmäßige Angebot des DRK ist mittlerweile landkreisweit auf Interesse gestoßen.

Unde consequatur eum ut laboriosam est pariatur asperiores rem. Ea occaecati quae sit est voluptas neque consequatur. Rem vero vitae aut dolore. Ipsum asperiores quam dolores eveniet. Voluptas odio libero incidunt nam non excepturi praesentium. Nam et facere similique cum voluptatem vitae provident. Suscipit dignissimos perspiciatis quae ea placeat impedit ea. Cumque voluptatem et neque occaecati quis repellat necessitatibus. Nihil quo velit saepe minus.