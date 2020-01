Das interdisziplinäre Team der Palliativstation will für die Patientinnen und Patienten in der wohl größten Lebenskrise wertvolle Momente schaffen und Herzenswünsche zu erfüllen. Foto: Klinikum Minden

Minden. Seit acht Jahren existiert im Johannes Wesling Klinikum Minden eine Palliativstation. Auf dieser besonderen Station werden Menschen behandelt und gepflegt, die unheilbar krank sind. Bei ihnen geht es nicht mehr um Heilung, sondern um eine symptom-orientierte, lindernde Behandlung. Am Samstag, 25. Januar, bietet das Team der Palliativstation die Möglichkeit eines Einblicks in ihre Arbeit. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr findet ein Tag der offenen Tür statt.