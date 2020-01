Der Vorstand des Schützenvereins Wimmer mit (von links): Elsbeth Jacob, Ingrid Bunte, Bernd Wischmeyer (2. Vorsitzender), Gisela Bergmann, Helmut Huge, Irma Wischmeyer und Nicole Palmigiani (Kassenprüfer) sowie Christine Nierhaus (Kommandeurin). Foto: Schützenverein Wimmer

Wimmer. Im Schützenverein Wimmer gilt auch zukünftig, und zwar für die nächsten vier Jahr: An der Spitze des Vorstands steht Ingrid Bunte als Vorsitzende. In der Jahresversammlung in der Schützenhalle Wimmer wurde sie problemlos in ihrem Amt bestätigt.