Bad Essen. Die Bad Essener Schützen versammelten sich zum Jahresauftakt. Änderungen stehen an. So bereitete Präsident Uwe Walkenhorst den Verein auf einen Stabwechsel vor.

Er informierte die Mitglieder, dass er ab 2022 nicht mehr zur Wahl für den Vereinsvorsitz zur Verfügung stehen würde. „Dann 21 Jahre sind genug", so Walkenhorst.

Vizepräsident Jens Quade wusste im Rahmen der Vorstandswahlen zur Jahreshauptversammlung von den verschiedenen radikalen Führungswechseln der vergangenen 50 Jahren zu berichten. So schieden immer wieder neben dem Präsidenten auch gleich Schatzmeister und Schrift- und Geschäftsführer aus ihren Ämtern. Ein so stringenter Wechsel birgt Chance, aber in erster Linie Risiko. Dem Verein bleiben also nur zwei Jahre, um einen geeigneten Nachfolger für den Vorsitz zu finden.

„Wir haben unverschämtes Glück, dass in unserem Verein nach den 1990ern wieder eine junge Truppe heranwächst, die Vereinsarbeit gestallten möchte", sagte Quade. „Um den Verein in Zukunft voranzubringen braucht es mehr. Mehr Ideen, mehr Engagement, mehr Verantwortung. Und das letztere müssen wir ihnen geben." So wählte der Verein Jan Walkenhorst als Schriftführer in den geschäftsführenden Vorstand des Vereins, nachdem Quade auf die Doppelfunktion verzichtet hatte. Jens Quade gehört an diesem Abend „erst“ 25 Jahre, und damit nur halb so lange wie Gerd Schumacher, dem Vorstand an. „Aber im heutigen Berufsleben ist es kaum noch möglich, eine so lange Zeit auf hohem Niveau dem Verein zu dienen“.

Neben den Ersatzwahlen im geschäftsführenden Vorstand mussten regulär die Positionen der Offiziere der Fahnengruppe seitens der Jahreshauptversammlung bestätigt werden. Der militärische Vorstand besteht weiterhin aus Hauptmann Joachim Matthey, Oberleutnant Markus Reddehase, dem Fahnenträger Detlev Grothaus mit seinen Fahnenbegleitern Mario Büscher und Jens Quade. Außerdem wird Karsten Friedrichs als Hauptfeldwebel (Spieß) die Mannschaften der Fahnengruppe führen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt bestand aus den bevorstehenden Terminen. So lud Kaiser Uwe Walkenhorst seine Untertanen und die Bad Essener Bürger zum Winterfest am 2. Februar in das Hotel Höger ein. Gestartet wird auch dieses Jahr wieder um 19 Uhr mit einem Grünkohlessen. Anmeldungen nimmt das Hotel entgegen.

Das Tonnenfeuer

Das Tonnenfeuer, als einziges Osterfeuer in der Ortschaft Bad Essen, war schon von Anfang an etwas Besonderes. Die flackernden Öltonnen geben einen außergewöhnlichen Rahmen zur Vertreibung der Wintergeister. In diesem Jahr wird der Verein die Bad Essener Bürger hierzu schon am Karsamstag begrüßen können. Gestartet wird bereits im Laufe des Nachmittags mit einem öffentlichen Preisschießen. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, werden dann die Tonnen entzündet.

Anzeige Anzeige

Das Schützenfest 2020 wird mit einem Kaiser einen leicht veränderten Festablauf bekommen. Uwe Walkenhorst wird hier näheres auf der Frühjahrsversammlung am 16. Mai vorstellen.

Eine Verabschiedung stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Vor 50 Jahren wählten die Vereinsmitglieder auf ihrer Generalversammlung Gerd Schumacher in den Vereinsvorstand, dem er seither ununterbrochen in verschiedenen Funktionen angehört. Von 1973 bis 2000 führte er als Schatzmeister die finanziellen Geschicke des Vereins. In diese Periode viel auch der Neubau der Luftgewehr-Schießsportanlage im Aßbruch. Schützenkaiser Uwe Walkenhorst und die Vizepräsidenten Lars Schwenzfeger und Jens Quade bedankten sich im Namen des Vorstandes und des gesamten Vereins für die unermüdliche Arbeit.