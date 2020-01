Welche Medizin wird hier verabreicht. Die Szene stammt aus dem Stück "De Omaklapp", das im vergangenen Jahr aufgeführt wurde. Foto: Karin Kemper

Brockhausen. Die Proben laufen längst. Am Samstag, 25. Januar 2020, findet das Winterfest des Landvolks Bad Essen statt. Beginn ist um 20 Uhr im Saal des Gasthauses Tönsmeyer. Und traditionell steht am Beginn ein plattdeutscher Einakter. In Szene geht dieses Mal "Wo is dei Baron Karl Otto?"