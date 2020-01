Brockhausen. Die Alttraktorenfreunde Angelbecker Mark haben in diesem Jahr wieder ausgediente Weihnachtsbäume in Brockhausen gesammelt. Die Aktion 2020 brachte einen Erlös von 726 Euro.

Zum 26. Mal haben die Alttraktorenfreunde, die natürlich wieder mit dem roten Porsche-Schlepper unterwegs waren, die Aktion durchgeführt. In den vergangenen Jahren wurde der Sammelerlös regelmäßig für Anschaffungen und Projekte im Kindergarten Brockhausen gespendet. 2019 profitierte die Sozialstation Wittlager Land vom Engagement der Sammler. 602 Euro konnten übergeben werden.

Insgesamt konnten die Alttraktroenfreunde Angelbecker Mark eine Gesamtsumme von 15.266,30 Euro erlösen und spenden.

Was ist 2020 geplant? In diesem Jahr haben die die Helfer um eine Spende für die Anschaffung eines Defibrillators gebeten. Dieser soll in Brockhausen installiert werden. Der Standort wird noch gesucht. Er könnte zum Beispiel im Feuerwehrhaus der Ortschaft eine Platz finden. Der Sammelerlös allein reicht allerdings noch nicht für den Kauf des Gerätes. Weitere Sponsoren werden derzeit gesucht.



Ein Defibrillator, ist ein medizinisches Gerät zur Defibrillation und unter Umständen zur Kardioversion. Es kann Leben retten durch gezielte Stromstöße bei Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und Kammerflattern oder ventrikuläre Tachykardien, Vorhofflimmern und Vorhofflattern.

Die Tannenbäume sind fachgerecht entsorgt. Einige Bäume haben die Alttraktorenfreunde behalten. Sie werden nämlich am Freitag 17. Januar, gebraucht, denn das heißt es ab 19 Uhr wieder "Knut brennt". Bei Glühwein, Bier, Bratwurst und einem wärmenden Feuer starte die Ortschaft am Feuerwehrhaus gemeinsam in das neue Jahr.