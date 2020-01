Bad Essen. Das Puppentheater im Waggon hat jetzt die kommenden Spieltermine für das diesjährige Märchenstück "Aschenputtel" bekanntgegeben. Weil der Andrang auf die Karten erfahrungsgemäß sehr groß ist, empfehlen die Verantwortlichen, unbedingt vorab eine Reservierung vorzunehmen.

