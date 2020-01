Bereiten die Veranstaltung vor: Thomas Uhlen und Melanie Paetsch-Grave. Foto: Anja Koors

Bad Essen. Zu einer Diskussionsveranstaltung zur Sicherheit im Straßenverkehr für kurze Beine sind alle Eltern in den Kindertagesstätten und Grundschulen der Gemeinde Bad Essen eingeladen. Am Donnerstag, 23. Januar, sollen von 20 Uhr bis 21.30 Uhr in der Aula der Grundschule Bad Essen gemeinsam mit Politik und Verwaltung Lösungen für die Brennpunkte in der Gemeinde gesucht werden.