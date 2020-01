Bad Essen. Im Haus Deutsch Krone der 5. Neujahrsempfang der Ortschaft und des Ortsrates Bad Essen statt. Mehr als 115 Anmeldungen aus fast 50 Bad Essener Vereinen und ehrenamtlichen Institutionen bedeuten dabei eine Rekordbeteiligung.

„Wir freuen uns über den tollen Zuspruch auf unsere Einladung“, sagte Ortsbürgermeister Jens Strebe in seiner Begrüßungsansprache. „In der nunmehr fünften Auflage unseres Neujahrsempfangs wird einmal mehr der Stellenwert und die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements in Bad Essen sichtbar. Als Ortsrat ist es uns wichtig, den Akteuren unsere Wertschätzung und unseren Dank auszusprechen.“

Musik:INI vorgestellt

Die Gäste freuten sich über die Einladung und nutzten den Abend dazu, alte Kontakte zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und sich einfach einmal in der ungezwungenen Atmosphäre des Haus Deutsch Krone auszutauschen. Neben dem Dank steht nämlich die persönliche Begegnung der verschiedenen Akteure im Zentrum der Idee. So stellte Strebe den Gästen dann mit der Musik:INI auch einen jungen Bad Essener Verein näher vor. Felix Teupe und Maximilian Dobberphul berichteten von den vielfältigen Aktivitäten der rund 20 Vereinsmitglieder. Zentrale Idee ist die Organisation von Musik-Konzerten im Umfeld des Jugendtreffs Trio oder auch, wie im vergangenen Jahr erstmalig durchgeführt, das Management der „kleinen Bühne“ auf dem Historischen Markt. Dabei richte sich das Angebot ausdrücklich an Zuhörer jeden Alters.

Gefragter Gesprächspartner

In seiner Funktion als ILEK-Regionalmanager war Karsten Perkuhn gekommen und wurde ebenfalls persönlich vorgestellt. Perkuhn kann beispielsweise als Ansprechpartner im Regionalmanagement Vereine mit verschiedenen Fördermittelgebern zusammenbringen. Im Verlauf des Abends wurde er deshalb schon zu einem gefragten Gesprächspartner. Ortsbürgermeister Strebe schloss seine Ansprache mit dem Hinweis auf den am 29. Februar stattfindenden 11. Ehrenamtstag; aus dem Organisationsteam war Lars Herrmann ebenfalls zu Gast.

Namensschilder helfen

Während und nach dem Imbiss wurden Netzwerke gepflegt und neue Verbindungen geknüpft; einige Teilnehmer waren schon bei allen fünf Neujahrsempfängen dabei, aber es gab auch viele neue Gesichter. Deshalb achteten die Organisatoren auch darauf, dass sich die Gäste im wahrsten Wortsinn immer wieder neu zusammensetzten. „Wenn Sie sich nicht kennen, lesen Sie die Namensschilder und lassen Sie sich erzählen, was ihr Gegenüber ehrenamtlich tut. Wenn man sich kennt, kann man Verständnis und Achtung füreinander aufbauen.“ So leiste letztendlich jeder Akteur einerseits etwas für seinen Verein oder seine Institution, andererseits aber gleichzeitig auch immer etwas für Bad Essen. „Sie sind Bad Essen!“ stellte Ortsbürgermeister Strebe deshalb mit Stolz in der Stimme fest.

Alle zwei Jahre

Unterbrochen von zwei fröhlich-spontanen Beiträgen der Herren Schulte und Siefker aus dem Plattdeutschen Gesprächskreis fand der Abend erst gegen 23.30 Uhr sein Ende. Alle Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden und dankbar für das Forum, welches die Ortschaft hier bot. Und natürlich wird in zwei Jahren auch die 6. Auflage dieses besonderen Bad Essener Neujahrsempfangs geben.