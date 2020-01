Familie Chetty zusammen mit Ortsführerin Lieselotte Leinker und Teilnehmern aus der Kirchengemeinde beim Ortsrundgang in Bad Essen. Foto: Simone Egli-Kroll

Rabber. Pastor Chundran Chetty aus der Partnergemeinde Chatsworth in Südafrika war in der evangelischen Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber zu Besuch. Die Partnerschaft mit Barkhausen-Rabber besteht seit Jahrzehnten, deshalb freute sich Pastor Chetty besonders über die Einladung in einem Gottesdienst die Predigt zu halten. Sybil Chettty übersetzte den englischen Text in Deutsche.