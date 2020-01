Die Operettenbühne Wien gibt am 19. Januar ein Gastspiel im Neuen Theater Espelkamp. Foto: Claudius Schutte

Espelkamp. Seit über 20 Jahren gilt die Operettenbühne Wien unter der Leitung von Heinz Hellberg mit ihrem stets erstklassigen österreichischen Solistenensemble als Garant für stilsichere Produktionen mit genau dem Charme, den die Operettenfreunde so lieben.Jetzt ist die Operettenbühne Wien mit einer der beliebtesten Operetten im deutschsprachigen Raum, dem „Schwarzwaldmädel“, erneut zu Gast in Espelkamp und wird am Sonntag, 19. Januar, ab 18 Uhr, das Publikum mit dieser spielfreudigen Inszenierung bezaubern.