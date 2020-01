Wittlage. Der DRK-Kreisverband Wittlage hatte 2019 versuchsweise damit begonnen, in den Räumlichkeiten des DRK-Sozialzentrums an der Lindenstraße 193 Veranstaltungen zum Thema „Gesundheitsvorsorge“ anzubieten, nämlich einen Kurs in Hatha Yoga und einen Kurs „Bewusstheit durch Bewegung – die Feldenkrais-Methode.

Beide Angebote fanden eine gute Resonanz bei den Teilnehmern, so dass der DRK-Kreisverband Wittlage die Veranstaltungsreihe im neuen Jahr unbedingt fortsetzen möchte, und zwar mit den bereits bekannten Kursleiterinnen.

Viele Menschen beginnen das Jahr mit dem guten Vorsatz, verstärkt etwas für die eigene Gesundheit zu tun, da insbesondere Bewegungsmangel und Passivität abträglich sind. Das neue DRK-Sozialzentrum in Wittlage bietet helle und freundliche Räumlichkeiten in zentraler Lage und ausreichend Parkplätze auf dem Hof. Also ideale Bedingungen, um in überschaubarer Gruppenstärke Kurse für Gesundheit und Wohlergehen anzubieten.

Start am 21. Januar

So wird von Nadine Schallenberg, die Auskünfte und Anmeldungen unter Telefon 0177 6103664 entgegennimmt, neu Yoga für Senioren mit jeweils nur vier Terminen angeboten. Beginn ist am Dienstag, 21. Januar und am Dienstag, 31. März, jeweils um 18 Uhr. Darüber hinaus wird wie bisher ein Hatha Yoga-Kurs mit jeweils acht Terminen angeboten am 21. Januar und am 31. März, jeweils um 19.30 Uhr. Auf die Wünsche und Anforderungen der Kursteilnehmer wird nach Möglichkeit eingegangen .

Bewusstheit durch Bewegung

Ann-Kristin Wiethaupt aus Eielstädt bietet im neuen Jahr zwei Kurse „Bewusstheit durch Bewegung – die Feldenkrais-Methode“, eine anerkannte Lernmethode um den eigenen Körper bewusster wahrzunehmen und daraus eigene Bewegungsmuster zu entwickeln. Der Dialog mit dem eigenen Körper soll ein Gefühl der Leichtigkeit vermitteln, zu innerer Gelassenheit und mehr Kraft beitragen sowie die Aufrichtung und Beweglichkeit im Körper positiv beeinflussen.

Feldenkrais ist für jeden geeignet, unabhängig von Alter und körperlichen Fähigkeiten. Mitzubringen sind Matte, bequeme Kleidung und warme Socken. Auskünfte und Anmeldungen bei Ann-Kristin Wiethaupt unter Tel. 0176 45924179.

Anmeldevordrucke und Infos auch auf der Homepage des DRK-Kreisverbandes unter www.drk-wittlage.de.