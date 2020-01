Bad Essen. Der Ortsjugendring Bad Essen hat einen neuen Vorstand: Simon Wicher, der seit zehn Jahren der 1. Vorsitzende war, ist nicht mehr angetreten. Er hat mittlerweile selber Kinder und wollte Platz für jüngere Personen machen. Nachfolger ist Leonhard Kuhlenbeck.

Simon war seit 2009 nicht nur 1. Vorsitzender und damit auch beratendes Mitglied im Kinder- und Jugendausschuss, sondern auch sehr engagiert in der praktischen Arbeit der Jugendpflege. Er hat bei vielen Veranstaltungen des Ortsjugendrings und der Jugendpflege, zum Beispiel beim Freibadfest, mitgewirkt und hat viele Projekte durch sein handwerkliches Geschick unterstützt. Darunter den Bau des Boulder Pools, den Kletterwürfel, die mobilen Kletterwände und vieles mehr“, lobt Jugendpflegerin Saskia Kreyenhagen. Wicher habe zudem angeboten, weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Im Boulder Pool

Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Leonhard Kuhlenbeck aus dem Boulder Pool gewählt. Er engagiert sich seit ein paar Jahren im Boulder Pool, übernimmt Öffnungszeiten und hat bereits bei mehreren Veranstaltungen des Ortsjugendrings mitgewirkt und unterstützt.

Auch an weiteren Projekten der Jugendpflege beteiligt er sich regelmäßig. Um künftig als beratendes Mitglied am Kinder- und Jugendausschuss teilnehmen zu können – so wie zuvor Simon Wicher –, musste er erst vom Gemeinderat der Gemeinde Bad Essen berufen werden. Das hatte der Rat in seiner Dezembersitzung in Rabber getan.

Der restliche Vorstand wurde in seinem Amt bestätigt und wiedergewählt. Dazu zählen Karsten Tjaden (Kassenwart), Philipp Martinpott (Schriftführer), Leonard Kuhlenbeck (neuer 1. Vorsitzender) und Steffen Schnier (2. Vorsitzender).