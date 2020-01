"The Chambers" aus Köln geben am 25. Januar ein Konzert in Bad Essen. Foto: Music Contact System

Bad Essen. Das Kammerensemble „The Chambers – die Virtuosen aus Köln“ gastiert am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr in der Kirche St. Nikolai in Bad Essen. Die Musiker präsentieren unter dem Motto „Klassiker der Filmmusik - und vieles mehr“ bekannte Musik; unter anderem von Ennio Morricone, Chris Cornell und den Beatles – aber auch neu arrangierte klassische Werke von Bach, Strauss und Ravel.