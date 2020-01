Mit Kreide schreiben die Sternsinger den Segenswunsch an die Haustür. Symbolfoto: Michael Gründel

Bad Essen. Die Sternsinger sind in Bad Essen am Sonntag, 5. Januar 2020, unterwegs. Die Kinder werden in einem Wortgottesdienst um 9 Uhr in St. Marien ausgesendet und ziehen dann zu den Häusern der Menschen, aber auch in die evangelischen Geschwisterkirchen und die Seniorenheime, um den Segen für das neue Jahr 2020 zu bringen.