Blumen und Präsente zum Ordinationsjubiläum. Im Bild von links: Erna Gottwein-Kohl, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands, Angelika Haasis, Pastor i. R. Klaus Haasis, Pastorin Monika Stallmann und Kirchenvorsteher Ulrich Höfelmeyer. Foto: Ulrich Höfelmeyer

Bad Essen. Pastor in Ruhe Klaus Haasis feierte in der Kirche St. Nikolai in Bad Essen sein 40. Ordinationsjubiläum. Dass der der Gemeinde, in der er von 1999 bis zum Eintritt in den Ruhestand treu geblieben ist, spricht für sich.