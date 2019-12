Bluesiger Hard-Rock gegen Feiertagsmüdigkeit: Hobo at the Railroadstation geben auf der Bühne Gas. (Von links:) Dennis Athmer, Marius Krausse, Carsten Wünsche, Andre Deuling. Foto: MusikINI

Bad Essen. Getreu dem Motto „Jetzt ist aber Schluss mit Besinnlichkeit“ werden am Samstag, 28. Dezember, im Trio an der Schulallee in Bad Essen die Rockbands Ivory und Hobo at the Railroadstation nach der harmonischen Adventszeit wieder rauere Töne anschlagen. Beginn ist um 19 Uhr.