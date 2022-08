In der Straße „Auf dem Kampe“ in Bad Essen wohnte einst die Familie Reuss. FOTO: Martin Nobbe up-down up-down Schatten des Zweiten Weltkriegs 1962 in Bad Essen verhaftet: Sohn arbeitet Schicksal seines Vaters auf Von Karsten Grosser | 16.08.2022, 06:50 Uhr

Vor gut 60 Jahren wurde Lutz Reuss in Bad Essen verhaftet. Der Vorwurf: Er soll in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ein Kriegsverbrechen begangen haben. Sein Sohn Carl-Ludwig Reuss hat nun die Geschichte seines Vaters aufgeschrieben. Ein Leben, das einige Jahre in Melle und im Wittlager Land spielte.