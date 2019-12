In Eielstädt kommt der Weihnachtsmann mit einem speziellen Rentier CC-Editor öffnen

In Doppelbesetzung erschien der Weihnachtsmann im Feuerwehrhaus in Eielstädt – mit Zugtier. Foto: Verschönerungsverein

Eielstädt. Wenn das große Rolltor des Feuerwehrhauses an der Schulallee in Eielstädt sich öffnet, fahren in der Regel Feuerwehrfahrzeuge hinaus. Dass es auch anders geht, bewies der Verschönerungsverein Eielstädt, der den Nachwuchs zur vorweihnachtlichen Feier eingeladen hatte. Beim Öffnen des Tores kam nämlich der Weihnachtsmann – mit Zugtier.