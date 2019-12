Es geht weiter. Den Treff der Alleinlebenden gibt es seit 2012. Wichtige Vorbereitungsarbeit leisten oder leisteten (von links): Elke Fisse, Marita Bisanz, Brigitte Coesfeld, Karin Bührmann, Anke Dunkhorst-Rentner, Christa Hartmann und Iris Mauntel. Foto: Karin Kemper

Bad Essen. Was tun Alleinlebende an einem Montag im Monat – jedenfalls wenn sie das Angebot im Trio, dem Treff im Ort an der Schulallee in Bad Essen kennen? richtig: Sie treffen sich mit Gleichgesinnten. Damit das möglich ist, bedarf es einiger Vorbereitungen. dafür ist ein Team zuständig, in dem es im Dezember einen Wechsel gibt.