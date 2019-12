Linne. Ein von den Feuerwehrfrauen liebevoll geschmückter Gruppenraum im Gebäude der Feuerwehr war auch in diesem Jahr wieder Austragungsort des alljährlichen Seniorennachmittags in Linne. Neben selbst gebackenem Kuchen rundete ein musikalisches Rahmenprogramm die gelungenen Stunden im Advent ab.

Fast 40 Linner Seniorinnen und Senioren waren der Einladung gefolgt. Damit war der Zuspruch erfreulicherweise wieder höher als im Vorjahr. Als Vertretung des verhinderten Ortsbürgermeisters Joachim Drengk begrüßte dessen Stellvertreter Jürgen Wegmann die Anwesenden und überbrachte die Grüße des Ortsvorstehers. Bevor die ersten musikalischen Gäste begrüßt werden konnten, wurden die Seniorinnen und Senioren mit selbst gebackenem Kuchen und Heißgetränken versorgt.

Weihnachtsbäckerei

Dann öffneten sich die Türen und herein traten fast 20 kleine mit Schürzen und Kochmützen ausgestattete Köchinnen und Köche des Grundschulchors aus Lintorf, die das Stück „In der Weihnachtsbäckerei“ zum Besten gaben. Unter Leitung von Sabine Kohake begeisterten die kleinen Sprösslinge in der Folge mit einem vielfältigen Mix aus Weihnachtsliedern und Gedichten und ernteten dafür den verdienten Beifall. Anschließend sorgte der Posaunenchor Barkhausen-Linne unter Leitung von Martin Eickmeyer mit weihnachtlicher Blasmusik für vorweihnachtliche Stimmung. Auch ohne Liederzettel klappte das Mitsingen bei den meisten Stücken tadellos.

Jürgen Wegmann begrüßte danach Pastorin Monika Stallmann, die mit einer vorgetragenen Weihnachtsgeschichte für besinnliche Momente sorgte und das Programm gelungen abrundete. Traditionell wurden mit Hermann Meyer (86) und Anneliese Fricke (89) die ältesten Teilnehmer mit einem Weihnachtsstern für ihr Kommen belohnt.

Die Feuerwehrfrauen

Jürgen Wegmann bedankte sich anschließend bei allen Anwesenden für ihr Kommen. Erfreulich war, dass auch ein paar neue Gesichter unter den alt bekannten gesichtet wurden. Wenn der Seniorennachmittag so angenommen werde wie in diesem Jahr, freue das insbesondere diejenigen, die den Nachmittag gestaltet hätten, so Jürgen Wegmann. Sein besonderer Dank ging dabei an die Feuerwehrfrauen, die fleißig gebacken und die Anwesenden fürstlich versorgt hätten.

Anschließend bestand für die Seniorinnen und Senioren noch ausreichend Gelegenheit, sich durch das opulente Kuchenbuffet zu probieren und den ein oder anderen Plausch mit dem Sitznachbarn zu halten.