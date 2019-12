Auf diesem Grundstück im Bereich Hüseder Straße/Dorfstraße in Bad Essen-Eielstädt soll ein kleines Wohnbaugebiet entstehen. Foto: Oliver Krato

Eielstädt. In der Gemeinde Bad Essen ist die Ausweisung eines neuen Wohnbaugebietes auf den Weg gebracht worden. Es handelt sich um eine kleine Fläche im Bereich Hüseder Straße/Dorfstraße in Eielstädt. Der Rat der Gemeinde hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit der kommunalen Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage (KSG) und der Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugestimmt.