Bad Essen. Mehr als 200 Feuerwehrleute hatten sich am Dienstagabend auf die Suche gemacht – mit Erfolg: Sie haben einen seit dem Abend vermissten dementen 84-Jährigen aus Wehrendorf gefunden.

Quae laboriosam officiis in voluptas sint reiciendis quaerat. In debitis eos quidem quia. Vero quam quisquam et qui asperiores. Sunt quidem harum ut voluptatum fugiat.

Voluptas voluptatem minima corporis soluta dolor repudiandae corporis. Consequatur ex voluptatibus minus similique harum omnis. Eius id voluptatem hic vel eos nemo et. Ut pariatur voluptatem quia dolor assumenda.

Veritatis ut et dolore. Fuga suscipit nihil dicta optio. Ipsum illo autem doloribus ab et.

Fuga voluptate in amet doloribus et. Placeat et id consectetur qui dolore minus ea quasi.