Für die 125. Blutspende wurd Dr. Wolfgang Schmidt durch Veronika Kleimann vom DRK-Ortsverein Essen ausgezeichnet. Foto: Heiko Lorenz

Bad Essen. Erfahrungsgemäß ist die Beteiligung an den Blutspende-Terminen in den letzten Wochen vor dem Weihnachtsfest schwächer frequentiert, so in der vergangenen Woche in Lintorf mit vergleichsweise nur geringer Beteiligung. Umso erfreulicher waren die Aktiven des DRK-Ortsvereins Bad Essen am vergangenen Montag: Zur Blutspende kamen beachtliche 94 Spender, davon drei Erstspender.