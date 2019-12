Bad Essen. Gerd Makoschey, Bad Essener Juwelier, recherchiert hin- und wieder im Internet. Er interessiert sich für Gemälde oder andere Antiquitäten. Kürzlich wollte er ein bestimmtes Bild ersteigern. Er hatte jedoch das Nachsehen, ein anderer Käufer war erfolgreich. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende.

Bei Ebay ist es häufig üblich, dass dem unterlegenen Interessenten einer Auktion danach ähnliche Objekte angeboten werden. So war es auch in diesem Fall. Zahlreiche Ölgemälde wurden in einem Kleinformat dem Kunstliebhaber aus Bad Essen präsentiert.



Überraschender Fund

Makoschey schaute sich die Riege an und wurde stutzig. Ein Ölgemälde zog ihn in den Bann. "Ich schaute wirklich zweimal hin, das Gemälde war nicht betitelt, und ein Künstlername war ebenfalls nicht ad hoc zu bemerken. Doch dann erkannte ich den Bad Essener Kirchplatz, allerdings eine Ansicht wie sie vor etwa 60 bis 70 Jahren oder länger Bestand hatte. Beim genaueren Hinschauen erkannte ich das Gebäude, wo nunmehr das Wittlager Kreisblatt seine Redaktion hat, und das Nebengebäude des ehemaligen Wäschegeschäfts Stevens", berichtet Makoschey erfreut. Focke wurde im Jahr 1873 geboren. Anfang des Jahres 2019 waren etliche seiner Werke in Form von Fotos in der Bad Essener Rathausgalerie zu sehen. ein Original, die Bad Essener Wassermühle, hängt im Büro des Bürgermeisters.

Schnell einig

Und weiter sagt der Kunstfreund: "Und dann ganz unten links auf dunkler Farbe war der Name des Künstler "H. Focke" doch noch zu identifizieren. Ich nahm sofort Kontakt zu der Verkäuferin in Achim auf. Wir wurden uns über einen Ankauf einig. So ist nunmehr ein weiteres Gemälde des Künstlers Hermann Focke, der in Bad Essen auch als "Vergessener Maler " bekannt ist, an seinen Heimatort zurückgekehrt und wird in meiner Dauerausstellung Focke mit weiteren Gemälden des Künstlers, der hauptsächlich zwíschen 1910 bis 1920 seine Werke schuf, der Öffentlichkeit präsentiert", fügt der Bad Essener Juwelier und Kunstliebhaber hinzu.

Freude über Funde

"Und ich liebe es, nach Kunst Ausschau zu halten. Der Weg ist das Ziel und ich freue mich jedes Mal, bei dem Heimatmaler Focke und auch anderen hiesigen Malern fündig zu werden oder auch mal sonst ein altes Schätzchen zu retten. Übrigens: Die Dauerausstellung ist zu den Geschäftszeiten geöffnet.