Hüsede. Eine ebenso besinnliche wie heitere Weihnachtsfeier im Clubraum auf dem Hof Hegener führte die Dreschgemeinschaft Hüsede jetzt durch. Doch wie sich beim Besuch des Nikolauses zeigte, ließ dieser auch bei Mitgliedern hohen Alters keine Milde walten: Wer ein Geschenk haben wollte, der musste auch ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen.

Die Hüseder Dreschgemeinschaft unterhält vielfältiges altertümliches landwirtschaftliches Gerät, vom Mähdrescher, Bindemäher bis zum Dreschflegel. So treffen sich die Vereinsmitglieder monatlich für einen halben Tag, um die einzelnen Geräte und Teile zu warten oder zu reparieren.

Geschick ist gefragt

Hierbei ist handwerkliches Geschick gefragt und viele Vereinsmitglieder bringen unterschiedliche handwerkliche Fertigkeiten vom Elektriker bis zum Schlosser und zum Stellmacher ein. Ohne alle diese Arbeitsleistungen könnte die Dreschgemeinschaft ihre Aufgabe, nämlich für die Nachweslt ländliches Brauchtum zu erhalten, nicht erfüllen.

Der große mit Brennholz beheizte Kamin strahlte ein angenehme Wärme aus und es wurden eingangs gemeinschaftlich alte Weihnachtslieder gesungen, wobei Christoff Wenig für die musikalische Begleitung sorgte. Der Niklolaus hatte für alle Anwesenden ein kleines Präsent mitgebracht, zuvor mussten die Erwachsenen aber passende Nikolaus-Sprüche aufsagen oder alternativ ein Lied vortragen.

Bei warmen und kühlen Getränken und einem Imbiss wurde anschließend „gefachsimpelt“ über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr und die Ziele für 2020.

Wissen weitergeben und Brauchtum pflegen

Die Dreschgemeinschaft sei ein „Mehrgenerationen-Verein“, ältere und erfahrene Landleute geben ihre Kenntnisse an die jüngere Generation weiter, betonte der stellvertretende Vorsitzender Horst Menke, der sich in seiner Begrüßung erfreut gezeigt hatte, so viele Vereinsmitglieder aus Hüsede und der Umgebung begrüßen und ihnen für die umfangreichen Arbeitsleistungen im vergangenen Jahr danken zu können.

Dem Mehrgenerationengedanken folgend sind etliche Aktive im Verein schon 80 Jahre und älter und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten finden eine besondere Wertschätzung. Auch neue Vereinsmitglieder seien willkommen, die sich aktiv einbringen möchten und Interesse an der Brauchtumspflege hätten.

Ziele für 2020

Schon am Freitag, 17. Januar 2020, führt die Dreschgemeinschaft ihre Jahreshauptversammlung mit einer umfangreichen Tagesordnung durch, bei der es auch um die Mitwirkung beim Historischen Markt gehen wird. Nicht nur Mitglieder, sondern auch Gäste seien zu dieser Veranstalting herzlich eingeladen, wie Horst Menke weiter betonte.