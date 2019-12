Bad Essen. Ein Schnappschuss aus den Dezembertagen vor dem großen Sturm: In schwindelerregender Höhe klettert ein Mann die Flügelspitze eines Windrads in Wimmer herunter.

Die Mitarbeiterin des Wittlager Kreisblatts wollte ihren Augen nicht trauen, als sie vor wenigen Tagen von der Straße Papenkampweg aus diesen Mann an den Flügelspitzen eines Windrads entlangklettern sah. wo er die Flächen offenbar auf eventuelle Risse oder andere Beschädigungen untersuchte und gelegentlich abklopfte.

„Für nichts in der Welt“ würde sie selbst so einen Job in so luftiger Höhe annehmen, habe sie sich gedacht. Dass sie ihr Foto mit sicherem Grund unter den Fußen aufnehmen konnte, war ihr dann Erleichterung genug - und der Schnappschuss war das kurze Staunen mehr als wert.