Harpenfeld/Lockhausen. Seit mehr als 20 Jahren ist es in der Vorweihnachtszeit eine gelernte Tradition, dass der Verschönerungsverein Harpenfeld/Lockhausen die Senioren ab 70 Jahren aus beiden Ortschaften zu einem adventlichen Nachmittag in die Aula der Grundschule Bad Essen an der Niedersachsenstraße einlädt. In diesem Jahr folgten wieder einmal 79 Besucher dieser netten Einladung.

Bedauerlicherweise habe man in diesem Jahr keine persönlichen Einladungen verschicken können, wie der Vorsitzender des Verschönerungsvereins, Erhard Klausmeyer, in seiner Begrüßung betonte. Warum? „Weil die Gemeinde die Namenslisten mit den Geburtsdaten wegen der neuen Datenschutzbestimmungen nicht mehr an uns herausgeben darf“, erläuterte Klausmeyer. Doch mittels der örtlichen Zeitungen habe alles dennoch wunderbar geklappt.



Das Rahmenprogramm, dessen Moderation überwiegend Manfred Leinker, zeitweise auch Harpenfelds Ortsbürgermeister Wolfgang Kirstein-Bloem, übernahmen, eröffnete der Kinderchor „Die flotten Noten“ unter der Leitung von Martin Stindt. Dabei beeindruckten die Mädchen und Jungen mit Liedern wie „Ein Licht geht uns auf“, wo solistisch einige hervortraten, oder dem fetzigen „Adventszeit-Blues“ aus der Feder von Martin Stindt. Zeitweise wurden die Gäste in den Gesang mit eingebunden.



„Halten Sie weiterhin als eine Gemeinschaft zusammen“, wünschte sich Pater José Mathew Kuzhichalil aus Ostercappeln, für den es das letzte Treffen in dieser Runde war, da er nach Nordhorn versetzt wird. Pastor Karsten Vehrs las eine Erzählung von Herbert Höner, in der Josef die Hauptrolle spielt. Anschließend setzte sich der Ostercappelner Ludwig Schwedhelm ans Keyboard – und die Senioren sangen so manche weihnachtliche Weise gerne mit. Aber auch Michael Kleine–Heitmeier trug mit seiner Drehorgel zum Gelingen des Programms bei.

Bevor der stimmungsvolle Nachmittag ausklang, wurden die ältesten Gäste geehrt. Das waren in diesem Jahr Helga Hollenberg, 91 Jahre, Harpenfeld, Erika Schomaker, 93 Jahre, Harpenfeld, Luise Kilver, 96 Jahre, Lockhausen, und Frieda Olfens, 91 Jahre, Lockhausen. Warum werden die Senioren seit Jahren eingeladen? „Um einen schönen Nachmittag zu erleben, wo man möglichst viele aus dem Dorf antrifft. Auf gute Nachbarschaft, bisschen Kaffeetrinken, sich gut dabei unterhalten, ein Rahmenprogramm genießen, wo man auch Weihnachtslieder mitsingen kann“, zählt Lockhausens Ortsbürgermeister Manfred Leinker auf.

„Die Veranstaltung soll dazu beitragen in unseren Dörfern die besondere Stimmung der Adventszeit sichtbar und hörbar zu machen, enger zusammenzurücken und alte Traditionen wieder aufleben zu lassen – eben Gemeinschaft zu leben und zu erleben“, betonte denn auch Erhard Klausmeyer, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Harpenfeld/Lockhausen, in seiner Begrüßung.

Danke sagte der Vorsitzende all denen, „die an der Vorbereitung und Durchführung des heutigen Seniorennachmittags mitgewirkt haben.“ Seit 2012 sei man in der Grundschule Bad Essen. Hier galt sein Dank nicht nur der Schulleitung, sondern auch den Schülern, die die Tische liebevoll dekoriert hatten. Vor 2012 fand der Seniorennachmittag immer abwechselnd auf Schloss Ippenburg in Lockhausen oder auf der wunderschönen Diele im Fachwerkhaus bei Wilfried Rothert in Harpenfeld statt.