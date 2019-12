Lintorf. Beim Blutspende-Termin in der Lintorfer Schule konnte Horst Blomenkamp für die 125. Blutspende mit dem Spenderabzeichen und einem Präsent durch den DRK-Ortsverein Bad Essen ausgezeichnet werden.

DRK-Ortsvereinsvorsitzender Josef Hoffschröer hob hervor, dass es viele langjährige, treue Blutspender gebe, die regelmäßig mehrfach jährlich zum Blutspenden gehen. Wichtig sei es für die Zukunft, auch jüngere Spender zu gewinnen.

Hoffnung auf bessere Zahlen

In Lintorf beteiligten sich diesmal 38 Blutspender, davon vier Erstspender. Erfahrungsgemäß ist es in der Vorweihnachtszeit schwieriger, Menschen zur Teilnahme an einer Blutspende zu bewegen. Der DRK-Ortsverein Bad Essen hofft deshalb, dass beim nächsten Blutspendetermin eine größere Teilnehmerzahl erreicht werden kann. Der DRK-Sozialdienst versorgte die Spender mit einem Imbiss, und Wartezeiten gab es diesmal kaum.