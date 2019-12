Hördinghausen. Alle Jahre wieder... – lädt der Ortsvorsteher Heinfried Helms die Hördinghauser Seniorinnen und Senioren zur Adventsfeier in festlich geschmückte Räumlichkeiten, die die Schützengemeinschaft Hördinghausen zur Verfügung stellt.

Nun war es wieder so weit: Der Posaunenchor Lintorf stimmte die zahlreichen Gäste mit weihnachtlichen Melodien ein, bevor Pastor Karsten Vehrs mit der Erzählung der Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Josef eine neue Perspektive auf bekannte Begebnisse eröffnete und viele Zuhörende sichtlich berührte.

Bei Kaffee, Keksen und zahlreichen köstlichen Torten, zuvorkommend bedient von jungen Helferinnen und Helfern aus dem Ort, ließ es sich einmal gemütlich miteinander plaudern. „Im Winter sieht man sich ja sonst so gar nicht!“, erklärte eine begeisterte Hördinghauserin.

Reiseerlebnisse aus Vietnam

An das Kaffeetrinken schloss sich eine Diaschau an, die den Gästen durch die plastische Schilderung der Reiseerlebnisse zweier Dorfbewohner das Land Vietnam und dessen Menschen näherbrachte. Die gespannte Aufmerksamkeit zeigte, dass die älteren Bewohner Hördinghausens weltoffen und interessiert sind.

Älteste Teilnehmer

Wie schon häufig in der Vergangenheit ließ es sich das Ehepaar Lieschen und Walter Wittenbrink auch in diesem Jahr nicht nehmen, an der „Altenfeier“ teilzunehmen – wo die beiden, wie schon in einigen vorangegangenen Jahren – wieder als älteste Bewohner Hördinghausens gebührend geehrt wurden.

Zum Abschluss des gelungenen Nachmittags versäumte Heinfried Helms nicht, sich bei den vielen Torten- und Kuchenspenderinnen und den Helferinnen und Helfern des Nachmittags zu bedanken.