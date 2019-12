Klar doch: Für die Brockhauser Kindergartenkinder gab es eine süße Belohnung aus dem Körbchen von Heinrich Spethmann – im Hintergrund Eckhard Halbrügge. Foto: Gertrud Premke

Wimmer. Wenn die Ortschaften Wimmer und Heithöfen zur Adventsfeier in die Mehrzweckhalle Wimmer einladen, ist ein volles Haus so gut wie garantiert. Eine Besonderheit: Die Besucher spenden für einen guten zweck, in deisem Jahr für einen Barren in der Sporthalle.