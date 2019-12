Hüsede. Inzwischen bereits zum 18. Mal lud der Dorfgemeinschaft Hüsede ins Dorfzentrum ein, um sich gemeinsam auf die weihnachtliche Zeit einzustimmen zu lassen.

Erstmals mit einem eigens geschmückten Lichterbaum wartete die traditionelle Weihnachtsfeier auf dem Dorfplatz in Hüsede aus. „Statt Weihnachtsbaum“, verrieten die Organisatoren. Dank gebührt im Zusammenhang mit dem Lichterbaum der Freiwilligen Feuerwehr, so Ortsbürgermeisterin Ursula Möhr-Loos, die die Weihnachtsfeier der Hüseder eröffnet hatte. Allgemeine Überzeugung: "Das Projekt ist wirklich gut gelungen – mit LEDs und einem extra gefertigten Stern an der Spitze."

"Fröhliche Weihnachten"

Ein ganz entscheidender Beitrag zur Feier ist das Theaterstück, das Hüseder Kinder präsentieren. Sie führten das Stück „Fröhliche Weihnachten“ auf, das sie gemeinsam mit Simone Menke und Johanna Niemeyer seit zwei Monaten eigens für diesen Abend einstudiert hatten. Um nicht zu viel zu verraten, denn es folgen Aufführungen beim Nachmittag der Senioren im Dorfgemeinschaftshaus und im Haus Wiesental: Das Ganze spielt auf einem Bahnhof und es wird ganz viel gesungen.

Dorfgemeinschaft aktiv

Zuständig für das vorweihnachtliche Treiben auf dem Dorfplatz ist die gesamte Dorfgemeinschaft. Dazu gehören Vereine wie Freizeitclub, das Comitée Hüsede-Trouville-Alliquerville, der Verein Rundherum, Dreschgemeinschaft und Theatergruppe sowie Freiwillige Feuerwehr und Ortsrat.

Wer wollte, konnte sich bei einem Kakao oder einen Glas Glühwein stärken. Für allerlei Leckereien war zudem gesorgt – von Plätzchen (gebacken vom Backteam des Verschönerungsvereins) bis zu französischen Köstlichkeiten. Im Backhaus konnte sich der Nachwuchs schminken lassen. Im Beihaus hatte die Dreschgemeinschaft Quartier bezogen, um die Besucher in die Geheimnisse der Feldarbeit früherer Zeiten einzuweihen. Da niemand vorher gewusst hatte, wie das Wetter würde (einigermaßer gut), freuten sich die Aktiven, ein Dach über dem Kopf zu haben.



Gedichte der Erwachsenen

Keine Frage, natürlich durfte auch der Nikolaus nicht fehlen. Er hatte Süßes für den Nachwuchs mitgebracht und Freute sich, wenn Gedichte aufgesagt wurden, die deutlich über das "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt..." hinausgingen. Und da der hohe Gast geschenkemäßig gut vorgesorgt hatte, bekamen auch die Erwachsenen an den Ständen eine bunte Tüte – vorausgesetzt sie sagten ebenfalls etwas auf...